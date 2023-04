La Liga convoque une assemblée pour entendre Joan Laporta

Il est temps de rendre des comptes.

La Liga a décidé de réunir ses 20 clubs pour une assemblée générale exceptionnelle, le 19 avril prochain, d’après Marca. À la suite de l’affaire Negreira, le club catalan est soupçonné d’avoir versé des pots-de-vin à hauteur de sept millions d’euros à José María Enriquez Negreira, ancien vice-président de la commission espagnole des arbitres, pour des conseils avisés. Les clubs du championnat espagnol veulent donc entendre la version du Barça pour en savoir plus, alors que le communiqué du club catalan du 20 février précisait qu’il « s’agissait d’une pratique courante et que tous les clubs faisaient », accusation qui est visiblement mal passée chez ses homologues, notamment l’Atlético de Madrid. Les Madrilènes voulaient faire une déclaration commune pour dénoncer ce cas Negreira. L’idée est tombée à l’eau à cause des deux géants espagnols (Barça et Real) qui n’étaient pas d’accord. Alors que les deux présidents Joan Laporta (Barcelone) et Florentino Pérez (Real Madrid) n’assistent jamais aux réunions, envoyant à chaque fois des représentants, ils seront bien présents cette fois-ci.

La météo prévoit de l’orage lors de cette réunion.