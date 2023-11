La LFP renforcée après l’assemblée générale sur le deal avec CVC

Surtout, on ne change rien.

Au cœur des débats depuis plusieurs semaines, le deal entre la LFP et le fonds d’investissement CVC était le sujet des discussions de l’Assemblée générale extraordinaire de ce jeudi matin entre la LFP et les clubs professionnels. Celle-ci se tient à la suite de la procédure en référé intentée par Jean-Michel Roussier, président du HAC, contre la LFP. Le président havrais estime que son club est lésé de plusieurs millions d’euros à la suite de l’accord qui a permis à CVC de devenir actionnaire à 13% de la société LFP Médias.

Jean-Michel Roussier a bien tenté de faire entendre sa voix lors de cette AG qui s’est tenue en visio, demandant la rediscussion de plusieurs points du deal, alors que de nouvelles révélations sur des clauses de l’accord ont été faites ce jeudi matin. Mais visiblement, les présidents du football professionnel ne s’en inquiètent pas plus que cela et maintiennent leur cap. Ils ont, quasiment dans leur ensemble, souligné l’apport financier conséquent que l’accord CVC-LFP leur offre – 1,5 milliard d’euros pour les clubs. En contrepartie, ils devront verser des dividendes, ce qui ne semble pas les déranger. Selon RMC Sport, la plupart des votes qui ont eu lieu sur différents points ont été favorables à 100%. La Ligue devrait communiquer dans la soirée pour donner plus de détails.

Droit dans le mur.

