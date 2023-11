Les clauses secrètes de l’accord entre la LFP et CVC

On n’a pas fini d’en entendre parler.

Dans son édition du 23 novembre, L’Équipe publie un dossier sur l’accord entre la Ligue de football professionnel et le fonds d’investissement CVC Capital Partners. Dans celui-ci, des clauses sont dévoilées et certains clubs ne les auraient « découvertes que récemment ». Pourtant, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont voté pour cet accord le 1er avril 2022 (seuls Toulouse et Nancy s’étaient abstenus).

Clause Super Ligue, droit de veto sur le budget, contrepartie en cas de sous-performance, etc. « L'Équipe » a enquêté sur les dessous de l'accord qui lie la Ligue 1 à CVC, un des plus gros fonds d'investissement au monde : https://t.co/QT8pNXaICD pic.twitter.com/NjvCyIWRiU — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 23, 2023

Parmi ces clauses secrètes, on retrouve notamment une indemnisation et une augmentation des parts de CVC si « un club parmi les sept premiers en matière d’allocation des droits audiovisuels cesse de participer au championnat ». On retrouve aussi une protection pour CVC en cas de sous-performance par rapport au plan d’affaires. Si tel était le cas, CVC verrait ses parts revalorisées. Aussi, l’idée que le fonds luxembourgeois ne touche rien avant la saison 2024-2025 ne serait pas si claire. Les clubs devraient ainsi, dès 2024, rembourser leurs parts lors des saisons 2022-2023 et 2023-2024. Ce jeudi 23 novembre, les clubs se rassemblent en assemblée générale pour, entre autres, régulariser l’accord avec CVC.

Avec de nouvelles révélations à l’ordre du jour ?

Qui se cache derrière le succès des maillots de Venise ?