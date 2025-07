La LFP partage son inquiétude à propos de Christophe Gleizes

Au tour de la Ligue.

Le 29 juin, notre confrère Christophe Gleizes a été condamné à sept années de prison ferme en Algérie alors qu’il réalisait un reportage pour So Foot sur la Jeunesse Sportive de Kabylie. Cinq jours plus tard, la Ligue de Football Professionnel apporte son soutien au journaliste sportif féru de ballon rond.

La liberté d’informer

Sur X, la LFP a publié ce message ce vendredi : « La Ligue de Football Professionnel exprime sa vive émotion et sa profonde inquiétude face à la situation de Christophe Gleizes. Nous tenons à apporter notre soutien à sa famille, à ses proches ainsi qu’à la rédaction de So Foot et se tient solidaire de l’ensemble des acteurs mobilisés autour de cette affaire. La LFP forme le vœu que toutes les démarches nécessaires soient entreprises pour permettre la libération rapide de Christophe Gleizes, dans le respect des droits fondamentaux et de la liberté d’informer. »

Si vous n’avez pas signé la pétition concernant la libération de Christophe Gleizes, foncez !

