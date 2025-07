La Fédération française de football apporte son soutien à Christophe Gleizes

Un soutien de plus.

Alors que notre confrère Christophe Gleizes est toujours enfermé en Algérie après avoir été condamné à sept années de prison ferme en Algérie, les soutiens se multiplient. Ce vendredi 4 juillet, soit cinq jours après la condamnation, c’est au tour de la Fédération française de football d’afficher publiquement son soutien.

Une pensée pour la famille

Dans son communiqué, la FFF annonce s’inquiéter « vivement de la situation de Christophe Gleizes, journaliste indépendant, qui exerçait son métier en réalisant un reportage sur la JSK, la Jeunesse sportive de Kabylie, le club de football de Tizi Ouzou, et qui vient d’être condamné à sept ans de prison en Algérie. »

La famille de Christophe, qui a fait appel à Zinédine Zidane ce jeudi à la télévision, n’est pas oubliée par la Fédération, « qui souhaite que tout soit mis en œuvre pour qu’il retrouve la liberté le plus rapidement possible et apporte son soutien appuyé à sa famille et à ses proches dans ce moment difficile ».

La pétition pour le faire libérer est encore et toujours d’actualité.

