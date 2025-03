La folle histoire d’un joueur bolivien qui jouait sous le nom de son frère décédé

Parfois, il suffit de changer de prénom pour changer de destin.

Concernant Diego Hernan Montaño Moizán, l’histoire va trop loin. Le milieu de terrain bolivien a joué pendant plusieurs années sous le nom de Gabriel Montaño Moizán, son frère décédé qui avait cinq ans de moins que lui. Objectif : se faire une place au soleil dans le foot pro. Mission réussie… jusqu’à ce que tout parte en vrille, comme le rapporte le média Argentin Diario Olé.

Diego, alias Gabriel, a réussi à enfiler le maillot de l’Aurora de Cochabamba en première division bolivienne. Mieux encore, avec 8 buts en 20 matchs en 2024, il s’était même offert un ticket pour la sélection nationale. La belle histoire aurait pu continuer, mais c’était compter sans la vigilance d’un autre club du championnat, qui a mis le nez dans les papiers de Montaño.

Le fraudeur avait été convoqué en sélection bolivienne

La supercherie a été stoppée, et le milieu de terrain, lui, suspendu deux ans. Une petite tape sur les doigts à côté de ce qui attend son club. Car le club d’Aurora, lui, n’a pas échappé à la foudre du tribunal disciplinaire de la Fédération bolivienne. Avec une pénalité de 33 points pour la saison 2025, soit l’équivalent d’une descente en enfer programmée. Deux dirigeants ont également écopé de trois ans de suspension. Bref, la totale.

AURORA Y UNA SANCIÓN DURÍSIMA 🇧🇴🚨 📝➖ El equipo boliviano empezará el torneo de su país con 33 puntos menos por falsificar la identidad de uno de sus jugadores 🪪🤨 Según el fallo del Tribunal de Disciplina de la FBF, Diego Hernán Montaño Moizan disputó la competencia del año… pic.twitter.com/59J3EAWuzG — Diario Olé (@DiarioOle) March 4, 2025

Convoqué en août pour les matchs de qualification au Mondial 2026 contre le Chili et le Venezuela, il était finalement resté en tribunes. Un mal pour un bien, puisque cela pourrait éviter à la sélection d’être sanctionnée. Quant à Diego Hernan Montaño Moizán, officiellement âgé de 25 ans (et non de 20 comme sur ses papiers), il assure que son club n’était pas au courant. Selon lui, l’embrouille sur son identité remonterait à bien avant son arrivée dans les équipes de jeunes d’Aurora, alors qu’il avait 14 ans. En réalité, il en avait 19. Désormais, Aurora espère faire appel pour limiter la casse.

Pas totalement libre dans sa tête, ce Diego.

