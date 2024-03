La flamme olympique passera par le Vélodrome

On savait que Jean-Louis Gasset avait ramené la flamme à Marseille, mais pas à ce point.

Le port de Marseille accueillera le 8 mai prochain la flamme olympique, après douze jours de voyage en mer à bord du trois-mâts Belem en provenance de la Grèce. Le lendemain de son accostage, elle parcourra la cité phocéenne, reliant les deux monuments mythiques de la ville : Notre-Dame de la Garde et le Vélodrome. La région, qui a annoncé la nouvelle, a également dévoilé nom de certains des porteurs. Dans la liste, on retrouve le skieur Cyprien Sarrazin et l’ancien joueur de l’OM (1980-1994), Éric Di Méco.

Après son périple à travers tout Marseille, la flamme olympique traversera le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, et le Vaucluse, passant par le Mont Ventoux. La flamme olympique, sera attendue pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, le 26 juillet, après avoir traversé la France, portée par près de 10 000 relayeurs.

Attention : les bouchons ne sont pas pris en compte.

Un nouveau gardien à Marseille ?