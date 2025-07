La FIFPRO demande des aménagements pour éviter les matchs en plein cagnard lors du Mondial 2026

Coup de chaud en Amérique.

À un an du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la FIFPRO, syndicat mondial des joueurs professionnels, tire la sonnette d’alarme. Dans un rapport publié cette semaine, l’organisation appelle la FIFA à revoir d’urgence les horaires de certains matchs prévus à midi ou en début d’après-midi, en raison des risques élevés liés à la chaleur dans plusieurs villes hôtes.

Des zones à « très haut risque »

Selon The Athletic, Kansas City, Miami et Monterrey sont pointées comme des zones « à risque extrêmement élevé » de stress thermique, tandis qu’Atlanta, Dallas et Houston présentent également un danger en raison de températures extrêmes, malgré la présence de stades climatisés (au bon souvenir du Qatar). D’autres sites comme Los Angeles, New York ou Guadalajara sont classés, eux, à « très haut » ou « haut » risque.

Alors que des conditions météorologiques similaires ont déjà perturbé la Coupe du monde des clubs qui se déroule actuellement sur le continent américain, le syndicat redoute que les impératifs commerciaux et les audiences télé mondiales pèsent davantage que la santé des joueurs. En effet, si les matchs sont programmés aussi tôt, c’est aussi pour que l’Europe notamment puisse profiter des matchs à l’heure de l’apéro. Le directeur médical de la FIFPRO, Vincent Gouttebarge, a fait part de ses craintes, « la question est de savoir si nous avons réellement besoin de coups d’envoi en milieu de journée dans ces endroits ou dans ces zones à haut risque. » Ce dernier a également annoncé qu’une proposition sur la prolongation de la pause à la mi-temps était étudiée.

Le risque d’insolation est bel et bien présent.

