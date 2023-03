La FIFA travaille pour offrir plus de repos aux joueurs

Un premier pas fait vers les joueurs face aux calendriers surchargés ?

Entre matchs internationaux, championnats, coupes nationales et européennes, la question du nombre de matchs revient régulièrement dans l’actualité du football. Une problématique dont la FIFA devrait enfin s’occuper dans un futur proche. Réuni au Rwanda depuis ce mardi, le Conseil de l’instance du football international devrait lancer un groupe de travail pour remodeler les calendriers comme le rapporte L’Équipe. Cette initiative a pour but de « réfléchir à une série de principes pour garantir la protection de la santé des joueurs ».

📍🇷🇼 Kigali 🚨 Le 73e Congrès de la FIFA aura lieu ce 16 mars au Rwanda – L'Afrique accueille l'évènement pour la 4e fois 🌍 Pour tout savoir sur ce #FIFACongress : — FIFA.com en français ⚽ (@fifacom_fr) March 13, 2023

Concrètement, la FIFA travaillerait sur la mise en place de plusieurs mesures pour garantir aux joueurs plus de repos. L’instauration d’une période de repos annuelle obligatoire, d’un espacement minimum de 72 heures entre deux rencontres ou encore d’un jour de repos par semaine est notamment sur la table des discussions. Avant de valider ces mesures, le groupe de travail composé d’experts techniques et médicaux et de membres du syndicat des joueurs de la FIFPRO devra déjà faire un état des lieux des contraintes liées aux calendriers et s’assurer qu’elles pourront être mises en place partout. Dans tous les cas, cette initiative pourrait constituer un changement de cap important en faveur des joueurs. D’autres mesures pourraient aussi être étudiées dans les prochains mois.

Ça va négocier dur dans le vestiaire du PSG pour poser ses jours en même temps qu’un retour de huitième de C1.

Giroud : « Je n'ai jamais vu jouer Neymar »