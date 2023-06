La FIFA épinglée pour greenwashing

Carton jaune pour cette fois.

Six ONG européennes, dont la Française, Notre Affaire à Tous – à l’origine notamment de la condamnation de l’État français pour inaction climatique dans ce qui avait été appelé « l’Affaire du siècle » – avaient déposé une plainte contre la FIFA devant les instances régulatrices de la publicité pour « fausses promesses climatiques ». En cause : des campagnes promouvant une neutralité carbone, sans jamais être suivies d’actes. Et ce mercredi, l’instance suisse qui contrôle la publicité, La commission suisse pour la Loyauté (CSL), a ainsi déclaré la FIFA coupable de greenwashing lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L’instance du football mondial avait promis d’en faire le premier Mondial « complètement neutre en carbone. » Pour Jérémie Suissa, délégué général de Notre Affaire A Tous, cette condamnation symbolique est « un signal très fort est envoyé aux organisateurs de grandes compétitions internationales : il n’est plus possible de concevoir des événements climatiquement absurdes, tout en prétendant être neutre en carbone. Les prochaines compétitions devront impérativement être conçues de manière à intégrer sérieusement les enjeux climatiques ».

Les ONG reprochaient à l’instance du football de ne pas avoir tenu compte de plusieurs choses. En premier lieu, le coût environnemental des « shuttle flights », les 500 vols quotidiens qui permettaient aux supporters de faire le trajet entre leurs hôtels à Dubaï, Riyad ou encore au Koweït avec le Qatar, où se trouvaient les stades. Mais étagement les émissions de CO2 générées par la construction des stades pour l’événement, dont certaines n’ont pas été comptabilisées. La FIFA peut faire appel de cette décision, mais cette condamnation marque le coup, car si le CSL n’a pas le pouvoir de condamner ou d’infliger des amendes, elle oblige la FIFA à se conformer à ses recommandations à l’avenir.

C’est pour cela que l’on appelle Gianni Infantino, Monsieur Propre.

Milan sans Maldini : un monument d'égarement