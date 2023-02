La drôle de bourde de Lukaku en direct à la télé italienne

Héros sur le terrain et showman malgré lui devant les caméras.

Après avoir démarré le match sur le banc, Romelu Lukaku a offert la victoire à son équipe de l’Inter Milan en marquant le seul but du match contre Porto (1-0) ce mercredi en Ligue des champions. Une délivrance pour l’attaquant qui a connu de grosses difficultés ces derniers mois. Soulagé par sa réalisation, le joueur de 29 ans s’est lâché en interview d’après-match. Pensant ne pas encore être en direct, le Belge a plaisanté sur son poids avec le journaliste de Sky Sport Matteo Barzaghi : « Wow, regarde-moi ce torse… Je suis en pleine forme, mamma mia ! »

Romelu Lukaku: “Wow, look at me up top… I’m in great shape, mamma mia!”

Belgian striker said that joking & smiling with @MatteoBarzaghi before the post-match interview on @SkySport 🔵🇧🇪 #UCL pic.twitter.com/hZDof1ETWA

