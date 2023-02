Lukaku délivre l’Inter face à Porto

Dans un duel rythmé et très équilibré, l'Inter a eu la bonne idée de battre Porto (1-0), sur la plus petite des marges. André Onana a brillé, avant que Romelu Lukaku ne fissure l'arrière-garde portugaise.

Inter 1-0 Porto

But : Lukaku (86e) pour les Nerazzurri Expulsion : Otávio (78e) pour les Dragões

Pour leurs premières retrouvailles depuis 2006, l’Inter et le FC Porto promettaient d’offrir un des huitièmes de finale les plus ouverts. Dans le mille. Longtemps au contact, les Dragons ont dû s’incliner devant un Lukaku entrant et revanchard. Avec en bonus l’expulsion d’Otávio, le dauphin (distancé) du Napoli prend une légère option sur le billet menant aux quarts. Mais attention au retour de flamme.

Onana-Costa : match dans le match

Le match démarre tambour battant, et les Portugais s’en vont chercher l’Inter haut, en prenant bien soin de gêner les relances courtes des hommes de Simone Inzaghi. Mais sans pour autant créer le danger, puisque les Nerazzurri confisquent le ballon à hauteur de 70% de possession sur le premier quart d’heure. La première situation est à mettre à l’actif de Lautaro Martínez, qui n’ajuste pas sa tête à la retombée d’un centre long de Federico Dimarco (13e). Sur un corner joué court, Hakan Çalhanoğlu décoche ensuite une ganache surpuissante depuis le flanc gauche, mais Diogo Costa est au poste pour boxer le cuir en extension (18e). Jusqu’ici pressant, mais discret, le FC Porto initie tout de même une séquence collective intéressante, achevée en tribunes par l’extérieur du pied droit de Marko Grujić (23e). Les Dragões équilibrent pour de bon les débats lorsque le Serbe frappe sans contrôle après une talonnade instinctive de Mehdi Taremi (37e), mais André Onana détourne du genou, et sauve l’Internazionale. Dans une première mi-temps marquée par la concentration des deux derniers remparts, Diogo Costa répond à son homologue camerounais, avec une manchette réflexe sur une déviation d’Alessandro Bastoni (45e+3).

Tous les chemins mènent à Romelu

Alors que les deux effectifs et leurs bancs proposent une séance improvisée de pousse-torse avant l’entracte, la deuxième période voit Nicolò Barella s’infiltrer dans le dos d’Iván Marcano. Hélas pour le bruyant Giuseppe-Meazza, son tir croisé du droit s’en va mourir au pied du montant gauche d’un Costa qui était, de toute façon, battu (52e). Progressivement plus agressifs dans l’entrejeu, les Dragons piquent cependant en contre. Mehdi Taremi manque dans un premier temps de puissance sur une phase de transition initiée par Pepe, et permet à Onana de s’étirer (52e). Quelques instants plus tard, la gâchette iranienne fait encore briller le meilleur ami de Rigobert Song. Sur un nouveau contre, Zaidu Sanusi est contré par Milan Škriniar en pleine surface, avant que Taremi ne bute de près sur Onana (57e). Après ce coup de chaud, l’Inter resserre les rangs, et il ne manque que quelques centimètres à Lautaro pour claquer le centre au sol de Romelu Lukaku au fond des filets (72e). Le carton rouge stupide d’Otávio, pour une poussette inutile sur Çalhanoğlu, précipite le destin de la rencontre. Très actif, Barella trouve Lukaku au point de penalty. La tête décroisée du Belge échoue sur le poteau, avant de revenir sur le pied gauche du Golgoth, qui n’a plus qu’à assurer (1-0, 86e). Une vingtième réalisation en Ligue des champions qui permet aux Nerazzurri de poursuivre leur série à domicile, et d’aborder le match retour avec un petit avantage.

Inter (3-5-2) : Onana – Škriniar (Dumfries, 81e), Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan (Brozović, 72e), Dimarco (Gosens, 58e) – Lautaro, Džeko (Lukaku, 58e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Porto (4-2-3-1) : D. Costa – João Mário (G. Borges, 90e+2), Pepe, Marcano, Sanusi – Grujić, Uribe – Pepê, Otávio, Galeno (Evanilson, 51e) – Taremi (Wendell, 83e). Entraîneur : Sérgio Conceição.