La dernière danse de Megan Rapinoe prévue le 24 septembre

À 38 ans, l’emblématique numéro 15 américaine va raccrocher les crampons à la fin de la saison de National Women’s Soccer League cet automne. Mais avant cela, la joueuse d’OL Reign aura le droit à une dernière sortie sous le maillot national. Le 24 septembre, Megan Rapinoe honorera ainsi sa 203e et ultime sélection avec les États-Unis, à Chicago, face à l’Afrique du Sud.

Une façon pour la double championne du monde (2015, 2019) de quitter les Stars and Stripes sur une note plus positive que son penalty manqué lors de la séance de tirs au but face à la Suède, en huitièmes de finale du dernier Mondial.

