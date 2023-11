La coach de Chelsea dénonce les méfaits des réseaux sociaux sur l’alimentation de ses joueuses

Emma Hayes a tapé du poing sur la table ce vendredi. La coach de Chelsea a réagi au documentaire publié sur YouTube par Chelsea (« Rien ne nous arrête »), dédié à Fran Kirby et son histoire. Dans la vidéo, l’attaquante admet notamment que si elle porte tout le temps des pulls à l’entraînement, c’est « parce qu’on me traite tout le temps de grosse, donc je dois cacher tout ça ». « Les médias doivent être attentifs à l’insécurité qui peut exister et le bodyshaming est une réalité. Les joueuses le ressentent et j’étais fière que Fran le dise parce qu’en tant que femmes, nous sommes souvent jugées pour avoir une certaine apparence », a félicité Hayes, sa coach.

<iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/YtNKdMP8XDg?si=PWzPasiuAh8GeOzs" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

La technicienne anglaise a également fait le lien entre les commentaires sur les réseaux sociaux et un problème global de malnutrition dans le sport féminin. « Pour être performant, il faut manger des glucides et avoir une alimentation saine, et c’est malheureusement un problème dans le sport. Il y a un problème de sous-alimentation et de manque. Cela vient des demandes constantes d’avoir une certaine apparence et, malheureusement, un environnement hostile qui vient des médias sociaux », a-t-elle analysé. Chelsea, quadruple tenant du titre de championne d’Angleterre, a explosé Aston Villa ce samedi (0-6), avec un but de Fran Kirby.

Lauren James prolonge l'aventure avec Chelsea