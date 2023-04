Non, le Lyon n’est pas mort.

Face à Strasbourg vendredi soir, Lyon a engrangé trois points qui pourraient s’avérer précieux dans la course à l’Europe. Désormais à trois points, et avec un match en plus, des Lillois, cinquièmes, Maxence Caqueret et les Gones ont encore l’espoir d’être européens la saison prochaine. « On fera les comptes mais on se donnera à fond. Bien sûr que cette place est dans un coin de la tête mais on n’est pas maîtres de notre destin, avouait le milieu après cette partie. Gagnons d’abord nos matches et on verra au bout. »

Auteur de son deuxième pion de la saison, le joueur de 23 piges savourait : « J’ai un rôle un peu plus haut et j’ai eu la chance de marquer. Je suis très content et j’espère que d’autres viendront. » Caqueret, qui a délivré six passes décisives, reconnaît toutefois qu’il doit faire mieux face au but : « C’est un objectif de m’améliorer sur ce point. Je dois prendre des meilleurs repères pour concrétiser mes occasions. […] À moi de savoir gérer cette position, de décrocher et de partir dans la profondeur au bon moment et de m’améliorer devant le but. »

Un peu comme toute son équipe finalement.

Laurent Blanc : « On vit dangereusement »