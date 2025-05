La skieuse Mikaela Shiffrin se lance dans le foot

Dans la lignée de Mbappé à Caen, N’Golo Kanté à Virton et Xavier Niel à Créteil.

La championne olympique et du monde de ski Mikaela Shiffrin va investir dans le club de Denver. La première skieuse à compter 100 succès en Coupe du monde diversifie ses activités économiques en mettant des billes dans la franchise du Colorado, qui rejoindra la NWSL en 2026. « La culture sportive est riche et développée dans le Colorado et, plus encore, le développement du sport féminin est une des choses les plus excitantes dans notre culture aujourd’hui », a disserté la sportive.

110 millions de dollars ont été mis sur la table pour créer Denver, qui sera le 16e club du championnat américain. Cette année (avec 14 équipes), Kansas City Current de Temwa Chawinga, sœur de la Lyonnaise Tabitha, et Orlando Pride, de Marta, se disputent la première place.

Investir dans le foot, c’est piste noire ?