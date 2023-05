La cérémonie de couronnement de Charles III retransmise par Tottenham samedi

God Save the King!

Samedi 6 mai, le roi Charles III et la reine consort Camilla vont être couronnés dans l’Abbaye de Westminster à Londres. Le même jour, Tottenham affronte Crystal Palace. À l’occasion de ce « jour historique », Tottenham a décidé de diffuser l’événement « en direct sur notre grand écran situé sur la place Park Lane, à l’extérieur de la tribune sud, à partir de 11h ».

Saturday’s home match against Crystal Palace falls on a historic day for our nation as we celebrate the Coronation of His Majesty The King and Her Majesty The Queen Consort.

More information on how you can follow the Coronation live from @SpursStadium below ⤵️

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 4, 2023