Kylian Mbappé forfait pour la Coupe du Roi

Encore à l’infirmerie. Toujours touché au genou à cause d’une entorse, Kylian Mbappé n’a pas participé à l’entraînement collectif mardi, et n’est donc pas convoqué pour le huitième de Coupe du Roi de ce mercredi soir face à au club d’Albacete.

Une absence jugée « logique » par son club, interrogé par l’AFP. Pour son premier match à la tête du Real Madrid après le limogeage de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa choisit de ne prendre aucun risque.

Pluie d’absents

Le Kyks n’est pas le seul à regarder ce match depuis l’infirmerie. Ce mercredi soir, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Thibaut Courtois, ainsi qu’Eder Militão ont également été dispensés. Mbappé, lui, avait tout de même fait une apparition éclair dimanche pour la finale de la Supercoupe d’Espagne contre Barcelone, perdue 3-2. Il était entré à la 76e minute pour ménager son genou, ce qui n’avait pas suffi à faire des miracles.

Gonzalo Garcia, c’est ton heure.

