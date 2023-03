Kylian Mbappé déclare sa flamme à l’AC Milan

D’une capitale de la mode à une autre ?

Nommé pour le titre de meilleur joueur à l’occasion des trophées The Best (récompense annuelle organisée par la FIFA), Kylian Mbappé a marqué la cérémonie par sa simple présence. Car si le Français a terminé deuxième, derrière le vainqueur Lionel Messi, mais devant Karim Benzema, il se sera notamment distingué par une petite réplique, donnée à un jeune suiveur de Serie A lui demandant de signer en Italie. Réponse de l’intéressé : « Si je viens, c’est que le Milan AC. » Même s’il a écorché le nom de l’institution rossonera, Mbappé aura ainsi fait plaisir aux supporters milanistes, qui imaginent déjà l’attaquant sous leur tunique.

🎙️🗣️ Kylian Mbappé: “If I come (to Serie A), it's only AC Milan.” #acmilan pic.twitter.com/GHMh540Nmn

— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) February 28, 2023