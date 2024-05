Mbappé a racheté la maison d'un ancien joueur du Real à Madrid

Bon, ça y est, on peut officialiser son transfert à Madrid ?

Après l’annonce de son départ libre du PSG, l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid n’est plus qu’un secret de polichinelle et chaque jour une information rapproche le Français du club finaliste de la Ligue des champions. Selon la presse espagnole, le champion du monde a déjà trouvé son logement dans la capitale espagnole et il n’a pas eu à chercher très loin pour obtenir le contact du propriétaire.

Ok Diario affirme que l’attaquant tricolore a racheté l’ancienne demeure de… Gareth Bale, parti du Real en 2022, pour la petite somme de onze millions d’euros. La propriété, d’une superficie totale de 1 200 mètres carrés, se trouve dans le quartier résidentiel huppé et hypersécurisé de La Finca, où vivent de nombreuses célébrités dont des futurs coéquipiers de Mbappé. On y trouve sept chambres, onze salles de bain, un green de golf (évidemment), une salle de cinéma ou encore une piscine, rien que ça. Selon le média espagnol, le Gallois demandait initialement 13 millions d’euros, mais Mbappé semble avoir réussi à négocier le prix à la baisse.

C’est vrai qu’en renonçant à ses primes au PSG, il doit désormais faire attention à ses dépenses.

