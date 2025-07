Kylian Mbappé s'offre un nouveau record

KM7.

Remplaçant au coup d’envoi du quart de finale de la Coupe du monde des clubs entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, Kylian Mbappé a parfaitement réussi son entrée en jeu puisqu’il a participé à la victoire des siens (3-2) en marquant d’un sublime ciseau acrobatique, avant de rendre hommage à Diogo Jota en mimant le chiffre 20 avec ses doigts. C’est le 44e but cette saison avec le Real Madrid de l’ancien attaquant du PSG qui devient – à égalité avec Karim Benzema en 2021-2022 – le français le plus prolifique sur une saison avec un club du Big 4 européen. KB9 avait toutefois disputé 12 rencontres de moins que le Kyks pour atteindre cette barre des 44 buts.

En attendant de savoir si Kylian Mbappé va dépasser Benzema face au Paris Saint-Germain, le Kyks peut déjà savourer un record qui sera quasiment impossible à aller chercher. Avec cette nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs et l’introduction de la Coupe intercontinentale de la FIFA, le Real Madrid a, pour la première fois de son histoire, disputé 7 compétitions cette saison (Liga, Coupe d’Espagne, Ligue des champions, Supercoupe d’Espagne, Supercoupe d’Europe et donc Coupe du monde des clubs et Coupe intercontinentale). Et si la Maison-Blanche n’a, pour le moment, remporté que deux de ces compétitions, Kylian Mbappé a inscrit au moins un but dans chacune. Une première.

D’ici 5 ans, la FIFA aura bien créé 5 autres compétitions et ce record sera battu.

