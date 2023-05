Klopp tranche l’avenir de Salah

Salah, ça vient.

Tenu en échec par Aston Villa le week-end dernier à Anfield (1-1), Liverpool a définitivement dit adieux à ses espoirs de Ligue des champions. Un nul qui envoie les Reds en Ligue Europa et qui a poussé Mohamed Salah à poster un message d’excuses sur ses réseaux sociaux. Une publication inquiétante quant à son avenir au bord de la Mersey ? Non pour Jürgen Klopp qui a assuré ce vendredi que l’Egyptien sera bien au club la saison prochaine. « Mo’ aime être ici, il est impliqué dans notre échec. Il a demandé pardon pour ce que ‘nous’ avons fait, pas pour ‘ce que les autres gars ont fait’. Tout va bien. Il n’y pas d’inquiétude. J’ai entendu ce qu’il a dit mais je n’ai rien lu qui laisse penser à un départ », a réagi le technicien allemand.

En revanche, Klopp a assuré qu’il ne retiendrait pas un joueur qui voudrait s’en aller. Il accompagnera même personnellement dans son nouveau club quiconque voudrait partir de Liverpool. « Si un joueur vient me voir et me dit ‘on n’est pas qualifié pour la Ligue des Champions, je dois partir’, je le conduirai moi-même jusqu’à l’autre club. Je prendrai la clé et je lui dirai : ‘monte dans la voiture, je te conduis où tu veux’ », s’est-il amusé.

Sympa comme chauffeur-Uber.

