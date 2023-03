Klopp et Ten Hag appellent à la fin des chants insultants en tribunes

À la veille du choc entre Liverpool et Manchester United, les deux clubs ont publié un communiqué commun, dans lequel Jürgen Klopp et Erik ten Hag appellent les supporters à ne plus entonner de chants en tribunes faisant référence à des tragédies, notamment celles d’Hillsborough, de Munich et du Heysel.

« Lorsque la rivalité devient trop intense, elle peut aller dans des endroits qui ne sont bons pour personne et nous n’en avons pas besoin, ajoute Jürgen Klopp. Nous voulons du bruit, nous voulons une occasion d’être partisans et nous voulons que l’atmosphère soit électrique. Ce que nous ne voulons pas, c’est tout ce qui va au-delà et cela s’applique surtout aux chants qui n’ont pas leur place dans le football. Si nous pouvons garder la passion et perdre le poison, ce sera tellement mieux pour tout le monde », explique Klopp dans un premier temps, suivi des mots de son adversaire du week-end. « Nous aimons tous la passion des fans lorsque nos équipes se rencontrent, mais il y a des limites à ne pas franchir. Il est inacceptable d’utiliser la perte de vies – par rapport à une tragédie – pour marquer des points, et il est temps que cela cesse. Les responsables ternissent non seulement la réputation de nos clubs, mais aussi, surtout, la réputation d’eux-mêmes, les fans, et de nos grandes villes », complète ten Hag.

En octobre dernier, des supporters de Manchester City avaient fait référence au Heysel, et Liverpool avait indiqué avoir entendu « des chants ignobles ».

Pronostic Liverpool Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League