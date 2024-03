Kees Rijvers est mort

« Trois pommes » s’est éteint.

L’AS Saint-Étienne a perdu lundi soir l’une de ses plus grandes légendes : Kees Rijvers, 226 matchs disputés sous le maillot des Verts et ancien meilleur joueur de D1, en 1957, année où il avait été sacré champion de France. Surnommé « Trottinette » ou « Trois pommes », le milieu offensif néerlandais avait 97 ans et était le doyen des anciens joueurs de l’ASSE.

✨ Il était "Trottinette". Un fin technicien au palmarès remarquable : 226 matchs en Vert, 56 buts, un titre de Champion de France en 1957 et une Coupe de France 62. Disparu ce jour, Kees Rijvers 🇳🇱 nous laisse bien plus qu’un simple souvenir. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 4, 2024

Petite anecdote : Rijvers, qui a ensuite été coach du PSV et des Pays-Bas, est l’homme qui a ramené les crampons vissés dans le championnat de France. Rien que pour ça, amen.