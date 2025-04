Un ancien de la Ligue 1 claque un quadruplé en Belgique

SOS Fantômes, Kasper a réapparu !

Kasper Dolberg qui plante un quadruplé en 58 minutes en Belgique ? On aura tout vu. Acheté pour plus de 20 millions d’euros par l’OGC Nice en 2019 – un record pour le club –, l’attaquant danois avait disparu des radars français depuis son départ de la Côte d’Azur.

Après une première saison prometteuse (11 buts en 23 matchs de Ligue 1), Dolberg ne répond pas aux attentes d’INEOS lors des deux exercices suivants, miné par les blessures et un manque de rythme.

Après des échecs à Séville et Hoffenheim, la renaissance en Belgique

Il part alors en prêt à Séville, mais peine à s’imposer : seulement quatre matchs de championnat disputés. Il rebondit ensuite à Hoffenheim, sans grand succès non plus, avant de renaître à Anderlecht. La preuve ? Son superbe quadruplé inscrit ce mercredi soir face à La Gantoise.

🍿 | Installez-vous confortablement et regardez les 4️⃣ buts de Kasper Dolberg ! 🪑💫 #ANDGNT pic.twitter.com/3JzBtsY7Lv — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 23, 2025

Lors de sa première saison, Dolberg atteint la barre des 15 buts et 4 passes décisives en championnat. De quoi souffler un peu… et prouver qu’il n’est pas encore finito. Grâce à ses bonnes performances, Anderlecht termine troisième et se qualifie pour la Ligue Europa, avant d’être éliminé en seizièmes de finale par Fenerbahçe.

Et cette saison ? C’est encore un meilleur cru. Malgré quelques matchs manqués à cause de blessures, le Danois a déjà fait trembler les filets à 18 reprises en championnat. Son quadruplé l’a propulsé sur le podium des meilleurs buteurs. Actuellement 4e, Anderlecht peut encore espérer une qualification pour la Ligue Conférence la saison prochaine.

Toujours sympa de prendre des nouvelles des anciens camarades.

