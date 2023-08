Kang-In Lee forfait jusqu’à la trêve internationale

Le digne successeur de Neymar.

Titulaire sur l’aile droite lors de la première rencontre de Ligue 1 face à Lorient (0-0), Kang-In Lee a ensuite été titularisé sur l’autre flanc contre Toulouse (1-1) avant de céder sa place à l’inévitable Kylian Mbappé. Intéressant, mais symbole de l’inefficacité chronique de l’équipe de Luis Enrique en ce début de saison, le Sud-coréen sera éloigné des terrains dans les semaines à venir. Ce mardi, le Paris Saint-Germain a officialisé la blessure au quadriceps gauche de sa récente recrue.

L’ancien ailier de Majorque est d’ores et déjà forfait jusqu’au terme de la prochaine trêve internationale, soit le 12 septembre prochain. De plus, s’il est remis, Kang-In Lee a été convoqué par la Corée du Sud pour participer aux Jeux asiatiques qui auront lieu du 23 septembre au 8 octobre 2023. Déjà touché durant la présaison face au Havre (2-0), le joueur de 22 ans n’avait finalement rien eu de bien méchant, mais son état physique peut rapidement interroger. Luis Enrique devra faire sans lui pour la réception du RC Lens et le déplacement sur la pelouse de l’Olympique lyonnais.

