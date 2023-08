Paris se casse les dents sur Toulouse

Toulouse FC 1-1 Paris Saint-Germain

Buts : Aboukhlal (87e S.P.) pour le TFC // Mbappé (62e S.P.) pour le PSG

Très largement dominateur mais incapable de faire la différence pour ses grands débuts face à Lorient, Paris voulait profitait de son voyage sur les bords de la Garonne pour enfin marquer – et gagner. Dans un Stadium ravi de retrouver son équipe deux mois et demi après le terme d’une saison historique, les champions de France s’en sont remis à l’entrée en jeu de Kylian Mbappé pour débloquer la partie. Avant de céder, Zakaria Aboukhlal répondant lui aussi sur penalty. Le club de la capitale quitte la fournaise du Stadium – tant par l’ambiance que la température suffocante – avec un deuxième match nul, et pas mal de questions.

Grand match, grand tifo ! 👏 les @NVDRS1993 et bon retour dans le virage Brice !#TFCPSG pic.twitter.com/r1TzQmca9n — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 19, 2023

Tourne, tourne le PSG

Passées les curiosités tactiques des premières minutes, entre une ligne de cinq toulousaine qui se déforme en phase de possession avec un Gabriel Suazo volontiers porté vers l’avant et un Vitinha ailier droit très recentré côté PSG, ce sont bien les joueurs de la capitale qui prennent les choses en main. La première véritable opportunité est pour Achraf Hakimi, qui sollicite Guillaume Restes en angle fermé (20e). Comme face à Lorient, les Rouge et Bleu monopolisent le cuir à outrance mais peinent à s’inviter dans la surface violette. Vitinha tente sa chance de loin (35e) et surtout Gonçalo Ramos ne trouve pas le cadre, servi en position idéale par Hakimi (39e). Un manque de réussite qui agace quelque peu Luis Enrique, prompt à faire quelques remontrances à Lucas Hernandez après un centre pas arrivé à destination. Au terme d’une action qui réveille le Stadium, Mikkel Desler voit sa tentative du gauche filer au-dessus (43e), tandis que Ramos, plus mobile et en vue que face aux Merlus, voit sa déviation au premier poteau repoussée par Restes (45e) et ne peut empêcher Paris de boucler une troisième mi-temps sans trouver le chemin des filets.

Un penalty partout, balle au centre

Au retour des vestiaires, Zaïre-Emery pense enfin débloquer les siens d’une belle volée, mais Kang-in Lee était hors-jeu au préalable (50e). Dans la foulée, les entrées combinées de Mbappé et Ousmane Dembélé poussent le PSG à se réorganiser, Hakimi partant gambader sur l’aile gauche et Marquinhos glissant verrouiller le couloir droit. S’en suivent quelques minutes de folie où le jeu se débride et les décibels montent. Jusqu’à la bascule de la rencontre : touché par Nicolaisen dans la surface, Mbappé obtient gain de cause grâce à la vidéo et peut délivrer la capitale depuis le point de penalty (0-1, 62e). Paris est enfin débridé. Desler revient contrer Hakimi dans la surface (67e), Mbappé et Ramos combinent mais le Portugais est trop court pour conclure (74e), Dembélé glisse au moment de frapper après avoir fait valser la défense (75e) et le petit piqué de Vitinha meurt à côté (77e). Et puis, les Violets sortent enfin de leur boîte, obtiennent plusieurs corners et en repoussant l’un d’eux, Hakimi marche sur le talon d’Aboukhlal, laissant l’international marocain faire exploser l’île du Ramier des onze mètres (1-1, 87e). Les visiteurs ont beau se ruer à l’attaque, le score n’évoluera plus, dans un vacarme assourdissant pour célébrer ce point aux allures de victoire.

Toulouse (5-4-1) : Restes – Desler (Kamanzi, 90e+3), Nicolaisen, L. Costa, Diarra, Suazo – Aboukhlal (Bangré, 90e+3), Sierro, Casseres (Schmidt, 71e), Magri (Genreau, 57e) – Dallinga (Begraoui, 71e). Entraîneur : Carles Martinez Novell.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Škriniar, L. Hernandez (Danilo, 78e) – Zaïre-Emery, Ugarte, Ruiz (Dembélé, 51e) – Vitinha (Soler, 78e), Ramos, Lee (Mbappé, 51e). Entraîneur : Luis Enrique.