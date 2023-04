Dortmund verrouille Julian Brandt

Brandt marketing.

Joueur majeur de la belle saison du Borussia Dortmund, dauphin à deux points du leader munichois, Julian Brandt a prolongé son contrat jusqu’en 2026. Le club a annoncé la nouvelle ce mardi sur les réseaux sociaux. Arrivé du Bayer Leverkusen en 2019, l’international allemand de 26 ans (39 sélections) a inscrit 29 buts et délivré 30 passes décisives en 162 matchs sous le maillot jaune du Borussia.

