Un champion du monde allemand décède à 67 ans

L’Allemagne en deuil.

L’ancien international allemand Frank Mill est décédé à l’âge de 67 ans, a annoncé mardi le Rot-Weiss Essen, son premier club professionnel, en relayant un message de la famille. Déjà victime d’une crise cardiaque en mai dernier, « l’ex-attaquant est décédé dans la nuit de lundi à mardi des suites d’un grave infarctus », peut-on lire dans le communiqué.

Rot-Weiss Essen trauert um seinen ehemaligen Stürmer Frank Mill. Der gebürtige Essener ist in der Nacht von Montag, 4. August, auf Dienstag, 5. August, an den Folgen eines schweren Herzinfarktes verstorben. Er wurde nur 67 Jahre alt. Insgesamt absolvierte Frank Mill, der 1972 als… pic.twitter.com/Y63uv8tVGm — Rot-Weiss Essen (@rot_weiss_essen) August 5, 2025

Auteur du « raté du siècle »

Champion du monde en 1990 avec la RFA sous les ordres de Franz Beckenbauer, médaillé de bronze aux JO de Séoul deux ans plus tôt, l’ancien de la Mannschaft (17 sélections) laisse derrière lui un palmarès bien fourni et une carrière solide, marquée par 123 buts en Bundesliga sous les couleurs de Mönchengladbach, Dortmund ou Düsseldorf. Il avait aussi soulevé la Coupe et la Supercoupe d’Allemagne en 1989 avec le BvB.

Mais Frank Mill, c’est aussi un nom qui restera dans les mémoires pour une raison bien particulière. En 1986, il rentre dans le bêtisier du foot allemand en manquant le but avec Dortmund contre le Bayern Munich. Après avoir effacé Jean-Marie Pfaff et fait le plus dur, il avait trouvé le poteau, seul face au but vide. Un loupé resté culte, qualifié de « raté du siècle » en Bundesliga.

Loupé du siècle mais champion du monde.

