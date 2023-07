Jul et l’OM signent une nouvelle collaboration

L’idylle continue entre Jul et l’OM.

Le rappeur marseillais Jul a annoncé le lancement d’une gamme d’été composée de chaises pliantes, de glacières, de serviettes ou encore de shorts de bain, en collaboration avec l’OM. Les objets en vente sont noir et bleu, et le logo du label de Jul D’Or et de Platine (DP), ainsi que le logo du club phocéen sont présents. La chaise pliante, connue pour être la star de l’été, est déjà en rupture de stock.

Jul et l’OM collaborent régulièrement. En début d’année, Marseille avait annoncé que le logo DP serait affiché sur « la manche du maillot des équipes professionnelles masculines et féminines » jusqu’en fin de saison, un partenariat reconduit cet été.

Marcelo Bielsa en rêvait, Jul l’a fait.

