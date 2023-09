Joseph Oughourlian : « Le club ch’ti, le club régional, c’est Lens »

Le derby est lancé.

Alors que Lens recevra Lille le 8 octobre à Bollaert, le président des Sang & Or a lancé le derby, mercredi soir, sur les ondes de RMC. Débarqué dans la cité minière en 2016, avant de prendre la présidence du club en 2018, ce financier de la City est formel : à ses yeux, dans le Nord de la France, il y a Lens, et les autres : « Quand ils tournent le film Bienvenue chez les Ch’tis, c’est à Bollaert qu’ils vont. Je ne cherche pas ici à mal parler du Losc, mais c’est juste un fait. Le club ch’ti, le club du terroir, le club régional, c’est Lens, qu’il soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. »

Mais Joseph Oughourlian n’a pas seulement rendu hommage à Dany Boon, il a aussi avoué qu’à son arrivée, il ne savait pas trop où il mettait les pieds : « Quand je suis entré au club, j’ai commencé par faire un séminaire sur nos valeurs. Qui on est ? J’ai fait venir des supporters, des joueurs de l’équipe, des partenaires et des autorités locales. J’avais conscience d’arriver d’un autre monde en tant que financier. Je venais récolter de l’information et je me suis vraiment rendu compte de la puissance de ce club d’un point de vue valeurs, attachement territorial… Il y a peu de clubs comme ça. »

On attend qu’il tranche entre l’américain fricadelle et les moules frites.