Jorge Jesus et Saúl Ñíguez se payent la tête de João Félix

Fraîchement arrivé à Al-Nassr, João Félix n’a pas mis bien longtemps à récolter quelques piques bien senties. La première est venue de son nouvel entraîneur, Jorge Jesus, qui n’a pas hésité à y aller les deux pieds décollés envers le Portugais et son état physique, juste après le match amical face à Toulouse : « Il est complètement méconnaissable. Il doit mieux se préparer, surtout parce qu’il ne s’entraîne pas, c’est seulement son troisième entraînement avec nous. Mais je crois en son jeu et je suis convaincu qu’il retrouvera le niveau qu’il avait à Benfica. »

Plus surprenant, Saúl Ñíguez s’est lui aussi payé la tête de son ancien coéquipier à l’Atlético de Madrid. « Il possède toutes les qualités pour être un joueur incroyable. Et quand il le voulait, il l’a été. À l’entraînement je me disais : « Ce gamin, quand il le veut, quel salaud, il peut faire tout ce qu’il veut ». On dirait qu’il n’était pas fort, mais il est rapide, techniquement incroyable, avec une bonne finition. […] Le football est un sport d’équipe, il a toutes les qualités pour être un joueur incroyable, mais aussi bon soit-il, si on ne travaille pas, ce n’est pas suffisant », a lâché le milieu de terrain espagnol à la radio COPE. « Je l’ai aidé sur beaucoup de points, pour qu’il se sente mieux, pour qu’il soit plus performant. Mais il dit oui à tout et ne comprend pas. On ne peut pas faire plus. Et on ne peut pas forcer ceux qui ne veulent pas »

