Jocelyn Gourvennec décline le poste de sélectionneur des Bleues

Gourvennec ne gouvernera pas les Bleues.

Plusieurs jours après le départ de Corinne Diacre à la tête de l’équipe de France féminine, le poste en question est toujours vacant à l’heure actuelle, et la FFF continue de prospecter pour trouver celui ou celle qui se chargera de la suite. Ce ne sera en tout cas pas Jocelyn Gourvennec, qui avait été auditionné mercredi par plusieurs membres du comex, puisque le technicien breton a informé Marc Keller ce samedi de son refus, selon les informations de L’Équipe.

Gourvennec s’est ensuite exprimé dans les colonnes de Sud-Ouest, où il a précisément expliqué les raisons de son refus. « Il faut être ambitieux et, comme les filles voulaient plus de professionnalisme, je leur ai dit qu’il fallait staffer l’équipe comme une équipe en Ligue des champions : deux adjoints, deux préparateurs, un diététicien. On a partagé un certain nombre de réflexions et on s’était donné un délai de 72 heures. Mais sélectionneur, ce n’est pas le même métier et j’ai envie de continuer à entraîner au quotidien, en club », détaille-t-il, après avoir précisé que l’audition avait duré « presque une heure » et qu’il avait trouvé cela « intéressant ».

La voie semble libre pour Hervé Renard, priorité de la FFF.

