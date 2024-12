Jeu concours : gagnez le maillot de l’OM !

C’est encore Noël : on vous fait gagner le maillot de l’OM sur notre compte Twitter. Suivez les instructions ci-dessous et faites tourner le bon plan !

𝙅𝙀𝙐 𝘾𝙊𝙉𝘾𝙊𝙐𝙍𝙎 🎁

Noël c’est pas vraiment fini ! Avec @footcenter_fr, on te permet de gagner le maillot domicile de l’OM de cette saison.

Pour participer : ✅ RT et like ce post ✅ Follow @DegaineSo et @footcenter_fr

Tirage au sort le 2 janvier ! pic.twitter.com/QZ0oZddgOJ

— Dégaine (by So Foot) (@DegaineSo) December 26, 2024