Jean-Paul Boëtius devra vaincre le cancer une deuxième fois

Libre depuis le mois de juillet, l’international néerlandais Jean-Paul Boëtius (29 ans) a annoncé être atteint, pour la seconde fois de sa vie, par un cancer. Remis de son cancer des testicules, comme Sébastien Haller, le droitier doit cette fois faire face à une autre tumeur.

Récemment vu à Mayence et au Hertha BSC, le milieu offensif d’origine surinamienne garde la foi et a annoncé qu’il va se battre, une nouvelle fois, contre la maladie : « Après une période difficile et un travail acharné pour préparer un beau pas en avant, j’ai une nouvelle à vous partager. Même si j’ai vaincu le cancer une fois, il s’est propagé à mes ganglions lymphatiques rétropéritonéaux. Cela signifie que je vais suivre une chimiothérapie, suivie d’une rééducation. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour tout l’amour et le soutien que j’ai reçu. Vos encouragements ont été une lueur d’espoir. J’attends avec impatience le jour où je pourrai rejouer dans un stade plein. On se voit là-bas », peut-on lire sur son compte Instagram.

