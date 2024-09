Jack Porter, plus jeune joueur d’Arsenal à commencer un match

Et toi, tu faisais quoi à 16 ans ?

Il n’a pas fallu attendre longtemps au gardien de but Jack Porter pour inscrire son nom dans la légende d’Arsenal. À 16 ans et 72 jours, le gamin est tout simplement devenu le plus jeune joueur du club londonien à commencer une rencontre, ce mercredi, contre Bolton (D3) en Coupe de la Ligue anglaise, pour son tout premier match dans la cour des très grands. Il dépasse ainsi Cesc Fàbregas, qui avait honoré sa première titularisation à 16 piges et 177 jours en octobre 2003, soit cinq ans avant la naissance de Porter.

Un sacré concours de circonstances

Malgré un but encaissé en début de seconde période, qui restera anecdotique tant les Gunners ont fait respecter la hiérarchie, le jeune anglais a vécu une soirée de rêve qui résulte d’un sacré concours de circonstances. Légèrement blessé face à Manchester City, David Raya n’a pas pu assurer sa place, c’est alors Neto qui aurait dû le remplacer, mais le joueur de 35 ans, arrivé dans les derniers jours du mercato, avait déjà participé au dernier tour de l’EFL Cup avec Bournemouth, donc next. La logique voulait donc que ce soit Tommy Setford qui garde les cages, mais l’Anglais de 18 ans était lui aussi blessé.

Vous l’avez compris, c’est alors Jack Porter qui a enfilé les gants. « On lui a annoncé la veille qu’il serait titulaire et il était aux anges ! Il a tout de suite prévenu sa famille. Ils n’étaient pas préparés à cela. Mais il a très bien réagi et s’est montré très calme », a expliqué Mikel Arteta, l’entraîneur londonien. Sur la pelouse de l’Emirates Stadium, ce n’était pas la seule mine juvénile. Le grand espoir anglais Ethan Nwaneri (17 ans) a lui aussi été lancé dans le grand bain avec un doublé dans la poche.

What a night for Jack Porter 🙌 The 16-year-old becomes Arsenal's youngest ever starter 🧤 pic.twitter.com/NZZXQ2HOXS — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 25, 2024

La stat qui fait mal : Porter n’a donc jamais vu Tottenham soulever un trophée de son vivant. Aïe !

Coupe de la Ligue : Arsenal et Liverpool en plantent cinq face à Bolton et West Ham