Deux ans de suspension pour un joueur en Serie D après des violences

Coup de tête, balayette.

C’est un nouvel épisode navrant pour le football. Lors d’un match de Serie D entre Matera et Ugento (groupe H de la 4e division), le joueur Miguel Medina, attaquant paraguayen de 31 ans, a littéralement disjoncté comme le rapporte la Gazetta dello Sport.

Dans le dernier quart d’heure d’une rencontre déjà mal embarquée pour son équipe, le joueur d’Ugento a violemment dégoupillé. Résultat : deux ans de suspension infligés par le juge sportif, soit une interdiction de jouer jusqu’au 30 juin 2027. La sanction prend effet dès ce mardi 29 avril.

Dans le communiqué du juge sportif, relayé dans l’après-midi par le média italien, on peut lire en détail ce qui a motivé une telle décision : « Expulsé pour avoir participé à une rixe au cours de laquelle il a frappé un joueur adverse avec un coup de poing, lorsqu’on lui a notifié de quitter le terrain (carton rouge), il s’est approché d’un autre adversaire en le frappant avec le front sur le menton (Ok Zizou). Par la suite, Il a violemment frappé l’avant-bras d’un arbitre assistant, qui était intervenu pour séparer les deux joueurs, lui causant de vives douleurs et des picotements prolongés. »

Un enchaînement de gestes bien débiles, qui s’est arrêté grâce à l’intervention rapide des officiels et des coéquipiers. L’addition, heureusement, est lourde pour le joueur, et l’image de l’Ugento Calcio, petit club des Pouilles, en prend un sacré coup.

À côté, Antonio Rüdiger passerait presque pour un enfant de chœur.

