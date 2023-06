Ismail Jakobs suspendu par Monaco pour avoir trop festoyé ?

L’alcool, c’est pas cool.

Philippe Clement, entraîneur de Monaco, a décidé de sanctionner son latéral Ismail Jakobs, contre le Téfécé, pour manquement aux règles collectives. Selon plusieurs médias (Eurosport, L’Équipe), le latéral sénégalais a été écarté du groupe, pour ce dernier match de championnat, pour avoir un peu trop profité de la vie nocturne en marge du Grand Prix de Formule 1 qui se tenait en principauté le week-end dernier. Les ultras monégasques, dans la journée de jeudi, avaient d’ailleurs critiqué leurs joueurs pour leur rapport affectif à l’alcool.

Pour avoir raté une causerie, Wissam Ben Yedder avait écopé de la même sanction à la veille du déplacement à Angers. Monaco, qui visait l’Europe en milieu de saison, est sixième et n’a donc plus son destin entre les mains. Pour accéder à une coupe d’Europe la saison prochaine, les Asémistes doivent vaincre Toulouse et espérer un mauvais résultat de Rennes ou Lille.

On s’amuse bien sur le Rocher.

