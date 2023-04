Info So Foot : Les présidents du FC Versailles réfléchissent à céder le club

Déjà la fin du bal ?

Cinquième de National 1 alors qu’il était leader à la mi-championnat, le FC Versailles vit actuellement des heures agitées en dehors des terrains. Géré depuis 2021 par deux actionnaires, Christophe Petit et Julien Ridon, deux hommes qui communiquent peu mais font pas mal parler depuis qu’ils ont débarqué aux manettes, le club des Yvelines pourrait en effet être prochainement cédé. Selon nos informations, le duo Petit-Ridon envisagerait d’ouvrir prochainement une partie du capital à d’autres investisseurs ou plus drastiquement de se retirer d’un projet loin d’être rentable économiquement, qui pourrait d’autant plus se compliquer en cas de non montée en Ligue 2.

Un exemple de la situation compliquée : le FC Versailles, qui dispute ses matchs à domicile sur la pelouse synthétique du stade Jean-Bouin cette saison, ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. À cela, il faut rappeler que le club n’a toujours pas de terrain d’entraînement fixe et ce malgré un recrutement très ambitieux l’été dernier. Au bout d’un exercice qui aura été blindé de rebondissements, entre une première partie de saison presque parfaite et une seconde plus compliquée (quatre petites victoires), l’affaire concernant Youssef Chibhi et la difficulté de créer un engouement populaire à partir de peu, la suite va être à suivre de près alors que les dirigeants sont attendus devant la DNCG.

C’est aussi ça, la fonte du palais des glaces.

