Imanol Alguacil va quitter le banc de la Real Sociedad

Le moral au plus Basque.

Coup de tonnerre à Saint-Sébastien. Alors que la Real Sociedad termine une saison 2024-2025 mollassonne, à la lutte pour le top 8, le club espagnol vient de sortir une annonce surprenante.

Ce jeudi après-midi, Imanol Alguacil a révélé qu’il quitterait son poste d’entraîneur dès cet été. Sûrement usé, le technicien a préféré ne pas prolonger son contrat, après sept ans de bons et loyaux services.

ℹ Imanol Alguacil ha comunicado al Club que no continuará dirigiendo el equipo la próxima temporada. — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 24, 2025

Real Sociedad, réel projet

Une page se tourne pour les Txuri-urdin, qui ont connu de très beaux moments sous sa houlette. Comment ne pas penser dans un premier temps à cette Coupe du Roi 2021, remportée au terme d’une finale 100% basque, contre l’Athletic Club ? Après un penalty de Mikel Oyarzabal, le natif d’Orio avait défrayé la chronique en se comportant comme le plus grand des aficionados en conférence de presse.

Alguacil offrait ainsi le premier titre du club depuis 1982, année d’un doublé Liga-Supercopa. Un bien bel exploit, pour celui qui était entouré de joueurs comme Robin Le Normand, Alexander Isak ou David Silva.

Si les derniers mois ont été plus complexes, le public préférera se souvenir d’une équipe spectaculaire, garnie de talents et de joueurs issus de la formation. Des jeunes pousses que le Basque a su faire grandir, de Martín Zubimendi à Aritz Elustondo. Une équipe qui s’est aussi ouverte à l’étranger, n’hésitant pas à faire venir Martin Ødegaard ou Takefusa Kubo, ayant laissé bien des souvenirs au public d’Anoeta. L’épopée se traduira aussi sur le plan européen, avec un retour en Ligue des champions et un huitième de finale contre le PSG.



