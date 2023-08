Iliman Ndiaye : « C'est un rêve d'être accueilli comme ça dans ton club de cœur »

Le rêve devenu réalité.

À l’occasion d’une conférence de presse ce lundi après-midi, Iliman Ndiaye a officiellement été présenté par Pablo Longoria, quelques jours après avoir fait ses débuts lors d’un match amical contre le Bayer Leverkusen (1-2), où il avait eu dû sortir prématurément. « J’ai eu des crampes et de la fatigue. J’ai eu de longues journées… », a-t-il d’ailleurs rassuré à deux jours du premier match officiel de la saison de l’OM, face au Panathinaïkós.

Le Sénégalais est également revenu sur son accueil par les supporters il y a huit jours : « Mon accueil a été fou à l’aéroport. Les messages que j’ai eus, c’était fou. C’est un rêve d’être accueilli comme ça dans ton club de cœur. […] Marseille est l’un des meilleurs clubs au monde pour moi, je ne voulais aller nulle part ailleurs. La réception des fans, les messages, oui, ça a poussé le truc encore plus pour que je vienne. » Autre point abordé par l’ancien joueur de Sheffield, la vidéo devenue virale où on le voit jongler devant la gare Saint-Charles de Marseille alors qu’il était encore enfant : « Mon père avait tout le temps la caméra sur lui, il filmait tout quand j’étais gamin. Ce jour-là, je revenais d’un test avec l’OM, et après il y avait un match. Comme on attendait le train, je faisais des jongles et mon père filmait. Il y avait des supporters qui venaient jouer aussi, c’est un super souvenir. »

Avant de s’en créer encore plus beau, dès samedi au Vélodrome, pour son premier match de Ligue 1.

