Il parie sur OM-OL et réalise un braquage grâce à l’annulation du match

Le malheur des uns…

L’annulation du match OM-OL le 29 octobre dernier, après le caillassage de plusieurs bus lyonnais (celui de l’équipe, ceux des supporters) et de la grave blessure au visage de Fabio Grosso, aura fait 67 000 malheureux, mais elle aura aussi fait au moins un heureux. C’est en tout cas ce que rapporte La Provence, qui raconte comment Ange – prénom modifié dans l’article – a touché le pactole en pariant sur l’issue de la rencontre.

« Je mise notamment en fonction des formes du moment. Mais là, malgré leur dynamique catastrophique, je ne sentais pas les Lyonnais. Ils jouent leur vie contre nous. J’ai vraiment pensé que leur série noire allait s’arrêter face à l’OM. C’est la raison pour laquelle j’ai triplé le match : Marseille vainqueur, match nul et Lyon vainqueur », raconte l’intéressé. Et petite subtilité du règlement du Loto Foot, lorsque le match concerné est annulé, les résultats misés sont validés. Si la mise initiale du parieur n’est pas communiquée, celle-ci a en tout cas triplé vu que les trois options ont été validées, lui permettant d’empocher pas moins de 139 135 euros. De quoi rembourser son prêt immobilier et payer son mariage.

La seule situation où caillasser un bus est utile.

