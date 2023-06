Igor Belanov, un Ballon d’or sur le front ukrainien

Igor ne dort pas.

Igor Belanov, Ballon d’or en 1986, a décidé de s’engager et de se battre sur le front de guerre entre l’Ukraine et la Russie comme il le précise au journal AS, ce vendredi. L’ex-buteur est engagé dans le conflit depuis le début, à savoir le 24 février 2022. « C’est un acte d’agression injuste contre mon pays , souligne l’ancien joueur du Dynamo Kiev, (1985-1989). Ce n’est pas un conflit, c’est une guerre ! Et ce uniquement parce qu’un tsar malheureux au Kremlin veut entrer dans l’histoire ». Pour lui, Vladimir Poutine sera retenu dans l’histoire comme « un meurtrier, un agresseur, un tyran, un maraudeur et un violeur ».

#EntrevistAS 👤 Igor Belanov (Odesa, 1960) fue Balón de Oro en 1986 📍 Desde que estalló la guerra combate en las filas de Ucrania contra Rusia. AS da con él en el frente ✍️ @AS_AGabilondohttps://t.co/k4rC0iYwBB — Diario AS (@diarioas) June 23, 2023

La légende ukrainienne combat dans sa ville d’Odessa. « Ni moi ni mon fils aîné Valery n’avions le moindre doute. Nous avons pris les armes et nous nous sommes rassemblés dans un groupe paramilitaire pour résister à l’invasion, déclare l’ancien international soviétique (33 sélection, 8 buts). Les soldats ne disent absolument rien. Dans les rangs de notre régiment, j’ai beau être Igor Belanov, je suis l’un d’entre eux, un citoyen ukrainien, un père, un défenseur, un patriote. Je suis comme eux ». D’ailleurs, celui qui a été titré devant Gary Lineker, 2e, et Emilio Butragueño, 3e, au Ballon d’or 1986 apporte son trophée dans la tranchée : « Pour eux, c’est une joie, une émotion très positive. Pour les Européens, c’est difficile à comprendre, mais ce sont des moments dont tous les soldats, les médecins, les volontaires ont besoin… Ils veulent sentir le goût de la vie normale ».

