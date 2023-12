Héros de Madrid, Jude Bellingham ne sait pas faire son lit tout seul

On a beau être l’un des meilleurs joueurs au monde, pour bien dormir, rien de mieux que de se faire border par sa maman.

Jude Bellingham vient à peine de remporter son Golden Boy, mais partage toujours sa vie avec sa maman, qui vit avec lui dans la capitale espagnole. Pas de papa à Madrid, car lui s’occupe de Jobe, son frère cadet et joueur professionnel en deuxième division anglaise, à Sunderland. Le milieu international anglais du Real Madrid a profité de la soirée de gala et de la remise de son prix pour remercier particulièrement ses parents, socle fondateur de sa réussite.

Au micro de Tuttosport, il a passé une dédicace à son papa, l’un de ses premiers héros qui l’a rendu addict au football : « Quand je le voyais jouer dans une ligue amateure chaque semaine, immédiatement, on se rend compte que ce n’est pas la Premier League, bien sûr, mais la manière dont il jouait m’a rendu totalement amoureux du football ». Puis à sa maman, qui fait tout son possible au quotidien et qui le couve a sens littéral du terme, puisqu’à 20 ans, Jude Bellingham ne fait toujours pas son lit seul et s’en remets à sa chère mère pour couvrir ses arrières.

Si avec ça il ne s’endort pas sur ses lauriers…