Harry Kane touché à la cheville

Harry Kane aurait-il peur d’affronter Arsenal ?

Toujours autant en feu en Bundesliga, où il a inscrit son 37e but de sa saison, Sir Harry a peut-être connu un contretemps inquiétant lors de la large victoire des siens face à Darmstadt. Touché à la cheville gauche, il est sorti à la une dizaine de minutes de la fin de la rencontre. Alors que se profile la trêve internationale, le Bayern Munich a communiqué sur l’état de santé de sa recrue estivale, qui s’est tout de même envolée pour rejoindre sa sélection. Les Three Lions doivent affronter le Brésil puis la Belgique à Wembley pour deux affiches de gala. Le club bavarois a indiqué que le joueur serait traité par le staff médical de l’Angleterre « en étroite collaboration avec le département médical du FC Bayern ».

ℹ️ Ankle injury for Kane, thigh muscle strain for Guerreiro. All-clear for Pavlović to join up with the national team.

Get well soon, lads! 🙏#FCBayern #MiaSanMia

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) March 17, 2024