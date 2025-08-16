S’abonner au mag
Flick rappelle ses joueurs à l'ordre

Malgré la tranquille victoire du Barça à Majorque (3-0), Hansi Flick n’a pas trop aimé le boulot de ses joueurs. Dans sa conférence de presse de veille de match, captée par Marca, l’entraîneur barcelonais estime que ses joueurs se sont relâchés au fur et à mesure du match. Ils menaient 2-0 à la mi-temps, et ont disputé plus d’une période à 11 contre 9, après les expulsions de Manu Mornales puis de Vedat Muriqi. « Je n’ai pas aimé le match, a commenté l’Allemand. Ce sont trois points importants, mais je n’ai pas aimé. Après avoir mené 2-0 et deux cartons rouges, je pense que l’équipe a joué à 50 %, et je n’ai pas aimé. On peut faire mieux. » Certes.

« Je n’aime pas qu’ils baissent la garde, a-t-il poursuivi. Il fallait contrôler le ballon et le jeu. Il fallait marquer. Jouer à 50 ou 60 % contre neuf, c’est impossible. Il faut jouer plus vite. Il faut améliorer certaines situations. » Pas de répit pour les Barcelonais, qui ont fini par s’imposer 3-0 après un magnifique but de Lamine Yamal.

