Hans-Joachim Watzke continue de défendre l’idée d’un investisseur en Bundesliga

Foutue double-casquette.

Ce mardi, le président du Borussia Dortmund Hans-Joachim avait organisé une conférence de presse pour annoncer l’ouverture d’un bureau du BvB à New-York. Super, sauf que les journalistes présents en ont profité pour réinterroger le porte-parole de la Ligue de football professionnel allemande (DFL), son autre poste, quelques jours après l’échec du deal visant à faire entrer un investisseur externe dans le capital de celle-ci, dans le but de « la rendre plus compétitive ».

Cet échec, on l’impute avant tout à la mobilisation des ultras de tout le pays. Ce que Watzke considère comme la victoire d’une minorité peu représentative : « Il s’agissait peut-être de 500 à 800 supporters organisés (un terme poli pour désigner les ultras en Allemagne, NDLR) avec une position claire : pas d’investisseur », rejoue le porte-parole, qui estime cependant que les supporters lambdas n’auraient « pas eu de problème » avec cette idée. « Mais ça, ils ne l’ont dit à personne », déplore-t-il. Et parce que l’herbe est toujours plus verte ailleurs, Watzke en a profité pour lâcher une petite pique envers un « problème de la société allemande », ses compatriotes étant supposément « traditionnel, voire peut-être même un peu vieux jeu. En Allemagne, utiliser le terme « investisseur » n’est peut-être pas la meilleure des idées », croit-il savoir. La preuve : « A chaque idée qui est présentée au grand public, le grand public répond : pas bien. »

La réponse des ultras ? Watzke faire foutre !