Halaand et Vinicius sont les joueurs avec la plus haute valeur de transfert

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, le Centre International d’Etude du Sport (CIES) a présenté un outil permettant de visualiser le joueur le mieux valorisé de chaque équipe, au sein d’un panel de 1229 clubs issus de 74 ligues, à travers un pourcentage correspondant à la valeur de ces joueurs par rapport au total estimé pour les joueurs sous contrat de leur équipe. Erling Halaand et Vinicius Junior sont les joueurs les mieux valorisés, avec une valeur supérieure ou égale à 200 millions d’euros. Ils représentent respectivement 16% et 19% de la valeur des joueurs sous contrat de leurs clubs.

4 joueurs sont estimés à 150 millions d’euros : Jude Bellingham, Pedri, Jamal Musiala et Kylian Mbappé. Juste derrière, on retrouve Gabriel Martinelli et Josko Gvardiol qui valent 100 millions d’euros chacun. Kylian Mbappé est le mieux valorisé non seulement au PSG, avec 150 millions d’euros (23% de la valeur des joueurs sous contrat de son club) mais aussi à l’échelle de la Ligue 1.

La Ligue des talents compte au total 11 joueurs au sein du Top 100. Mis à part Mbappé, les 10 autres sont sous la barre des 100 millions et proviennent de clubs différents : Axel Disasi, Arthur Theate, Jonathan David (40 millions d’euros), Castello Lukeba, Lois Openda, Képhren Thuram, Mattéo Guendouzi (30 millions d’euros), Elye Wahi, Zakaria Aboukhlal, Bamba Dieng (15 millions d’euros)

En bonus, le CIES présente également un nouvel outil capable de faire des projections avec des critères liés au contrat (durée d’au moins trois ans). Dans ce scénario, le podium est occupé par les mêmes que précédemment : Vinícius Júnior et Kylian Mbappé (250 millions d’euros), et Erling Haaland (200 millions).

