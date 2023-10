Gündoğan après la défaite dans le Clasico : « j’aurais aimé qu’il y ait plus de frustration et de colère »

Lourd constat.

Buteur mais vaincu dans le Clasico ce samedi après-midi (1-2) pour le compte de la onzième journée de l’élite espagnole, İlkay Gündoğan est sorti très déçu du Lluís-Companys de Montjuïc. D’abord parce que les Catalans ont pris quatre points de retard sur le Real Madrid au classement. Mais aussi parce que la réaction dans les vestiaires a été surprenante. « Je dois être honnête. Dans le vestiaire à la fin du match, les joueurs étaient déçus. Mais après avoir perdu un match aussi important avec un tel scénario, j’aurais aimé qu’il y ait plus de frustration, de colère… plus de déception ! »

Brutal sinceridad de Gundogan. pic.twitter.com/iOyhsv14ZM — Bruno Bergareche (@Bergareche14) October 29, 2023

« C’est un problème que nous avons, reprend le milieu de terrain allemand au micro en zone mixte, peut-être pas habitué à voir ce manque d’ambition dans un vestiaire, il faut qu’il y ait plus d’émotion ! On sait que l’on peut faire mieux. Mais on ne se le dit pas et on ne réagit pas. Et cela se répercute sur le terrain. Nous devons faire un grand pas en avant dans ce domaine, sinon le Real Madrid ou même Gérone vont encore s’éloigner. » Pour conclure, Gündoğan a tout de même voulu rester optimiste : « je ne suis pas venu ici pour perdre ce genre de match et laisser l’écart se creuser. On va se refaire ! »

La voix de la sagesse.

