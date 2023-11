Guardiola : « Mon avenir à City ne dépend pas de notre présence en Premier League »

Tout le monde se calme.

Alors que la Premier League a Chelsea et Manchester City dans le viseur, après avoir infligé dix points de pénalité à Everton pour infraction à ses règles financières, les Citizens commencent à trembler. Et pour cause : ils sont accusés depuis février dernier de pas moins de 115 infractions, entre 2009 et 2018, à l’encontre du fair-play financier. Une période qui correspond évidemment au rachat du club par des fonds émiratis. La presse britannique se met donc à imaginer les potentielles sanctions, qui pourraient d’un perte de points à une rétrogradation administrative.

Ce vendredi, Pep Guardiola a tenu à rassurer son peuple : « C’est une bonne question. Je répondrai lorsqu’il y aura un verdict. Vous posez la question comme si nous avions été punis. Pour l’instant, nous sommes innocents. Je sais ce que les gens le veulent. Je le sais, je le sens. J’attendrai ». Sur le banc des Skyblues depuis 2016, et lié au club jusque 2025, le Catalan a ajouté : « Mon avenir ici ne dépend pas de notre présence en Premier League ou en League One. Il y a plus de chances que je reste si nous sommes en League One que si nous gagnons la Ligue des champions. »

Mais qu’est-ce qui a le plus de chance de se produire ?

